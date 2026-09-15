SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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15.09.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 23,20 EUR zu.
Um 09:28 Uhr stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 23,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,85 EUR. Mit einem Wert von 23,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 19'440 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2026 bei 23,85 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 2,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 45,60 Prozent sinken.
Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,982 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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