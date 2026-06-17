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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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17.06.2026 07:52:39

SCHOTT Pharma Sector Perform

SCHOTT Pharma
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schott Pharma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Pharmazulieferer sei auf dem richtigen Weg, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Nach der Kürzung der mittelfristigen Wachstumsziele im Dezember und einem deutlichen Kursrückgang habe das Wachstum zum Jahresauftakt dank einer guten Nachfrage nach margenstarken Produkten zur Aufbewahrung und Verabreichung von injizierbaren Medikamenten über der Unternehmensprognose gelegen. Das zweite Quartal bestätige dieses Muster./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
17.18 € 		Abst. Kursziel*:
4.77%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
17.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.41%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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