SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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15.09.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Dienstagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.
Um 12:28 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 23,20 EUR zu. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 23,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50'989 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2026 auf bis zu 23,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 2,80 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 45,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,982 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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