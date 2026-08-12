SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Nachdem das Unternehmen schon im Juli Eckdaten vorgelegt und den Ausblick angehoben habe, sehe er eine starke Erholung sowohl bei Polymer-Spritzen außerhalb des mRNA-Impfstoffbereichs als auch bei Glasspritzen für GLP-1-Abnehmmittel, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.30 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.20%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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