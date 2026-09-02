OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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02.09.2026 17:58:10
XETRA-Handel SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Der SDAX zeigte sich am Mittwochabend mit negativen Notierungen.
Zum Handelsschluss notierte der SDAX im XETRA-Handel 1.32 Prozent leichter bei 18’483.07 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 95.544 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.662 Prozent tiefer bei 18’606.40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’730.44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18’606.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’410.86 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2.52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 18’302.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der SDAX mit 19’043.66 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Wert von 16’444.88 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.50 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 4.95 Prozent auf 3.31 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1.08 Prozent auf 23.40 EUR), Alzchem Group (+ 0.99 Prozent auf 162.80 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0.88 Prozent auf 18.28 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0.77 Prozent auf 13.10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6.88 Prozent auf 56.20 EUR), GFT SE (-5.70 Prozent auf 24.80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.37 Prozent auf 29.58 EUR), Stabilus SE (-4.45 Prozent auf 15.88 EUR) und TeamViewer (-4.33 Prozent auf 6.75 EUR).
Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’081’441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.184 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.94 Prozent bei der Mutares-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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