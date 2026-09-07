Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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07.09.2026 09:28:16
SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montag an seine positive Performance an.
Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0.10 Prozent auf 18’752.72 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94.265 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.054 Prozent stärker bei 18’744.22 Punkten, nach 18’734.04 Punkten am Vortag.
Bei 18’737.91 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18’769.46 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Der SDAX stand vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 18’659.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SDAX 18’433.82 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’528.30 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.05 Prozent. 19’325.96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5.54 Prozent auf 194.40 EUR), secunet Security Networks (+ 4.98 Prozent auf 189.80 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3.19 Prozent auf 64.60 EUR), SMA Solar (+ 2.91 Prozent auf 58.30 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 2.63 Prozent auf 13.65 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Grand City Properties (-2.24 Prozent auf 9.16 EUR), HelloFresh (-1.86 Prozent auf 2.75 EUR), TeamViewer (-1.53 Prozent auf 6.75 EUR), SCHOTT Pharma (-1.30 Prozent auf 22.75 EUR) und Südzucker (-1.27 Prozent auf 12.46 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 104’219 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.176 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte
Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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