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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

20.24
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17.08.2026
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18.08.2026 06:58:22

SCHOTT Pharma Overweight

SCHOTT Pharma
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen erwartet Analyst Jonathon Unwin nun eine Trendwende, wie er am Montagnachmittag schrieb. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Overweight
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21.60 € 		Abst. Kursziel*:
25.00%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
22.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.21%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
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06:58 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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