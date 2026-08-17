SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen erwartet Analyst Jonathon Unwin nun eine Trendwende, wie er am Montagnachmittag schrieb. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Overweight
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.60 €
|
Abst. Kursziel*:
25.00%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
22.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.21%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
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17.08.26
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Aktien in diesem Artikel
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