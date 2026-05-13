SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
14.58CHF
0.20CHF
1.41 %
13.05.2026
BRXC
14.05.2026 17:13:41
SCHOTT Pharma Hold
SCHOTT Pharma
14.58 CHF 1.41%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei etwas verhalten ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, müssten die Geschäfte in diesem und dem kommenden Quartal anziehen./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.15%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|17:13
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|06:51
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
