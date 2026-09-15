Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag notiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.14 Prozent leichter bei 18’155.73 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92.741 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.235 Prozent höher bei 18’224.71 Punkten, nach 18’182.00 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’224.94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’094.75 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 18’633.51 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 18’534.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’714.19 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.61 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Energiekontor (+ 4.10 Prozent auf 25.40 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2.43 Prozent auf 23.15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.19 Prozent auf 53.65 EUR), MLP SE (+ 2.09 Prozent auf 9.27 EUR) und CEWE Stiftung (+ 2.08 Prozent auf 108.00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Befesa (-2.57 Prozent auf 36.05 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1.93 Prozent auf 63.55 EUR), Springer Nature (-1.88 Prozent auf 19.82 EUR), Grand City Properties (-1.86 Prozent auf 8.44 EUR) und SMA Solar (-1.73 Prozent auf 56.65 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 566’042 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4.238 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.25 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch