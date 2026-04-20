SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die Eckdaten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Pharmazulieferer den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.30 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.02%
|
Analyst Name::
Christopher Richardson
|
KGV*:
-
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