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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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14.09.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Montagnachmittag schwächer

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 22,90 EUR ab.

SCHOTT Pharma
21.32 CHF -2.25%
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Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 22,90 EUR. Bei 22,85 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40'826 SCHOTT Pharma-Aktien.

Bei einem Wert von 23,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). 3,71 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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