Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Am Dienstag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.01 Prozent schwächer bei 18’180.16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92.741 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.235 Prozent auf 18’224.71 Punkte an der Kurstafel, nach 18’182.00 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18’180.16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’224.94 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 18’633.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’534.14 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 16’714.19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 2.65 Prozent auf 23.20 EUR), CEWE Stiftung (+ 2.27 Prozent auf 108.20 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1.62 Prozent auf 44.00 EUR), Drägerwerk (+ 1.60 Prozent auf 114.20 EUR) und tonies (+ 1.22 Prozent auf 11.66 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ASTA Energy Solutions (-2.42 Prozent auf 56.40 EUR), Stabilus SE (-1.81 Prozent auf 15.22 EUR), LPKF Laser Electronics (-1.69 Prozent auf 11.65 EUR), HelloFresh (-1.29 Prozent auf 2.75 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1.23 Prozent auf 64.00 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 49’578 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.238 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch