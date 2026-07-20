Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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21.07.2026 18:33:18
Sartorius vz Outperform
Sartorius vz.
201.74 CHF -8.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. "Kein Grund zur Panik", schrieb Delphine Le Louet am Dienstag nach den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Danaher und den darauf folgenden Kurseinbruch der Sartorius-Aktien./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
284.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
219.20 €
|
Abst. Kursziel*:
29.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
219.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.27%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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