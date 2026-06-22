FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sartorius sei ein reiner KI-Profiteur, vor allem in der biopharmazeutischen Produktion und bei fortgeschrittenen Zellmodellen. Die hohe Bewertung preise die erwartete positive Entwicklung jedoch bereits weitgehend ein./edh/bek;