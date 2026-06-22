Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sartorius sei ein reiner KI-Profiteur, vor allem in der biopharmazeutischen Produktion und bei fortgeschrittenen Zellmodellen. Die hohe Bewertung preise die erwartete positive Entwicklung jedoch bereits weitgehend ein./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Halten
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
214.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
214.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
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