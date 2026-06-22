Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’839 -0.1%  SPI 19’532 -0.2%  Dow 51’713 0.3%  DAX 24’859 -1.1%  Euro 0.9236 -0.1%  EStoxx50 6’235 -1.2%  Gold 4’125 -1.6%  Bitcoin 50’403 -2.6%  Dollar 0.8100 0.1%  Öl 77.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Fokus statt Gaming: Tencent-Aktie bricht nach Abschied von Japan-Studios ein
Bitcoin verliert seinen Vorsprung? Bloomberg-Analyst mit klarer Einschätzung
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
KI-Aufrüstung statt Belegschaft: Oracle streicht 21'000 Stellen - Aktie im Sinkflug
600 Milliarden Dollar vernichtet: SpaceX-Aktie rutscht unter den ersten Schlusskurs
Suche...
eToro entdecken

Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

196.35
CHF
-4.55
CHF
-2.26 %
12:52:35
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 11:45:50

Sartorius vz Halten

Sartorius vz.
197.74 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sartorius sei ein reiner KI-Profiteur, vor allem in der biopharmazeutischen Produktion und bei fortgeschrittenen Zellmodellen. Die hohe Bewertung preise die erwartete positive Entwicklung jedoch bereits weitgehend ein./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Halten
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
214.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
214.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?