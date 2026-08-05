XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste

Um 12:08 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 3’958.75 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543.799 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.181 Prozent auf 3’989.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’981.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3’955.77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’994.10 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2.60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’899.62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’804.95 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 3’800.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.23 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 2.79 Prozent auf 147.20 EUR), HENSOLDT (+ 2.33 Prozent auf 89.48 EUR), Ottobock (+ 1.75 Prozent auf 58.20 EUR), Siltronic (+ 1.65 Prozent auf 80.20 EUR) und SAP SE (+ 1.64 Prozent auf 170.12 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Infineon (-4.54 Prozent auf 60.83 EUR), Nordex (-2.63 Prozent auf 38.50 EUR), Deutsche Telekom (-2.12 Prozent auf 27.26 EUR), Sartorius vz (-1.80 Prozent auf 223.50 EUR) und Drägerwerk (-1.59 Prozent auf 111.60 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2’540’656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 190.027 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch