Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’917 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9339 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’261 0.1%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Stabilus: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 05.08.2026 12:26:14

XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste

XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste

Der TecDAX verliert heute an Boden.

Deutsche Telekom
26.97 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 3’958.75 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543.799 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.181 Prozent auf 3’989.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’981.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3’955.77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’994.10 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2.60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’899.62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’804.95 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 3’800.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.23 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 2.79 Prozent auf 147.20 EUR), HENSOLDT (+ 2.33 Prozent auf 89.48 EUR), Ottobock (+ 1.75 Prozent auf 58.20 EUR), Siltronic (+ 1.65 Prozent auf 80.20 EUR) und SAP SE (+ 1.64 Prozent auf 170.12 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Infineon (-4.54 Prozent auf 60.83 EUR), Nordex (-2.63 Prozent auf 38.50 EUR), Deutsche Telekom (-2.12 Prozent auf 27.26 EUR), Sartorius vz (-1.80 Prozent auf 223.50 EUR) und Drägerwerk (-1.59 Prozent auf 111.60 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2’540’656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 190.027 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten