adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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02.10.2026 09:30:04
Buy von Jefferies & Company Inc. für adidas-Aktie
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der adidas-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die letzten Signale vor dem Quartalsbericht zeigten eine stärkere Abhängigkeit vom vierten Quartal als bislang erwartet, schrieb James Grzinic am Donnerstagabend. Das Schlussquartal werde zum klaren Lackmustest vor den hohen Vergleichshürden, die es im ersten Halbjahr 2027 dann zu übertreffen gelte.
Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.7 Prozent auf 141.60 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 32.06 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 160’119 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 14.7 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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