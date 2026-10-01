Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag notierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0.49 Prozent schwächer bei 3’981.76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 559.751 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.022 Prozent auf 4’000.45 Punkte an der Kurstafel, nach 4’001.32 Punkten am Vortag.

Bei 3’956.85 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4’022.12 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.295 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 4’024.85 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 3’889.17 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 3’674.31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 5.23 Prozent auf 34.62 EUR), IONOS (+ 1.90 Prozent auf 32.10 EUR), TeamViewer (+ 1.71 Prozent auf 6.26 EUR), HENSOLDT (+ 0.94 Prozent auf 76.96 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.74 Prozent auf 61.00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.30 Prozent auf 26.72 EUR), OHB SE (-4.27 Prozent auf 170.40 EUR), Siltronic (-3.32 Prozent auf 78.60 EUR), Sartorius vz (-3.24 Prozent auf 251.00 EUR) und Eckert Ziegler (-3.22 Prozent auf 12.33 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’372’250 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213.896 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch