SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Freitagmittag ausgebremst

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 185,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'533 Punkten steht. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 184,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 980'247 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 24,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,16 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. SAP SE veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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