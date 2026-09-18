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18.09.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Freitagnachmittag ab

SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Freitagnachmittag ab

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 183,46 EUR.

SAP
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Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 183,46 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'356 Punkten steht. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 182,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'412'228 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 244,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Am 27.10.2027 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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