Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste

Am Freitag sinkt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.17 Prozent auf 3’989.43 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 562.828 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.355 Prozent auf 4’010.52 Punkte an der Kurstafel, nach 3’996.35 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’984.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’010.94 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0.167 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’051.96 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 3’947.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’655.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.07 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 8.97 Prozent auf 75.90 EUR), EVOTEC SE (+ 6.80 Prozent auf 3.08 EUR), AIXTRON SE (+ 3.72 Prozent auf 35.43 EUR), Infineon (+ 3.31 Prozent auf 56.20 EUR) und JENOPTIK (+ 2.89 Prozent auf 40.64 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-4.24 Prozent auf 27.10 EUR), freenet (-3.03 Prozent auf 24.34 EUR), United Internet (-2.45 Prozent auf 27.04 EUR), SAP SE (-1.54 Prozent auf 185.10 EUR) und IONOS (-1.34 Prozent auf 33.78 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4’640’790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215.328 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch