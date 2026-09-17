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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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Lohnender SAP SE-Einstieg? 17.09.2026 10:02:07

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Investoren gebracht.

SAP
177.63 CHF 1.31%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die SAP SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 217.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das SAP SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.593 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen SAP SE-Papiere wären am 16.09.2026 856.96 EUR wert, da der Schlussstand 186.56 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 14.30 Prozent vermindert.

Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 215.93 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SAP SE-Aktie auf 53.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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