Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’819 -0.9%  SPI 19’541 -0.8%  Dow 51’596 -0.4%  DAX 25’295 -1.6%  Euro 0.9444 -0.2%  EStoxx50 6’230 -1.5%  Gold 4’356 0.3%  Bitcoin 66’612 5.7%  Dollar 0.8235 -0.1%  Öl 104.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
On-Aktie unbeeindruckt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch nur zeitweise fort
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

TecDAX-Entwicklung 18.09.2026 15:58:31

Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Mit dem TecDAX geht es am Freitag abwärts.

Infineon
52.61 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.77 Prozent tiefer bei 3’965.64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562.828 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.355 Prozent stärker bei 4’010.52 Punkten, nach 3’996.35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’965.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’010.94 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.431 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der TecDAX 4’051.96 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 3’947.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der TecDAX auf 3’655.31 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.42 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 9.48 Prozent auf 76.25 EUR), EVOTEC SE (+ 4.44 Prozent auf 3.01 EUR), ATOSS Software (+ 3.17 Prozent auf 94.30 EUR), Infineon (+ 3.05 Prozent auf 56.06 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.81 Prozent auf 35.12 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-4.31 Prozent auf 27.08 EUR), freenet (-3.27 Prozent auf 24.28 EUR), SAP SE (-2.34 Prozent auf 183.60 EUR), United Internet (-2.24 Prozent auf 27.10 EUR) und IONOS (-1.69 Prozent auf 33.66 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9’315’339 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 215.328 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.49 erwartet. Mit 8.10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.2717 42.17 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten