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18.09.2026 15:58:31
Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags
Mit dem TecDAX geht es am Freitag abwärts.
Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.77 Prozent tiefer bei 3’965.64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562.828 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.355 Prozent stärker bei 4’010.52 Punkten, nach 3’996.35 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’965.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’010.94 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.431 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der TecDAX 4’051.96 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 3’947.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der TecDAX auf 3’655.31 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.42 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 9.48 Prozent auf 76.25 EUR), EVOTEC SE (+ 4.44 Prozent auf 3.01 EUR), ATOSS Software (+ 3.17 Prozent auf 94.30 EUR), Infineon (+ 3.05 Prozent auf 56.06 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.81 Prozent auf 35.12 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-4.31 Prozent auf 27.08 EUR), freenet (-3.27 Prozent auf 24.28 EUR), SAP SE (-2.34 Prozent auf 183.60 EUR), United Internet (-2.24 Prozent auf 27.10 EUR) und IONOS (-1.69 Prozent auf 33.66 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9’315’339 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 215.328 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.49 erwartet. Mit 8.10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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