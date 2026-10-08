Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’782 1.1%  SPI 19’538 1.0%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’060 1.0%  Euro 0.9325 0.0%  EStoxx50 6’180 0.9%  Gold 4’197 1.5%  Bitcoin 68’522 0.9%  Dollar 0.8306 -0.1%  Öl 102.6 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
Roche zieht davon, BioNTech unter Zugzwang: Was die Pipeline wirklich hergibt
WISeQey-Aktie deutlich höher: Quantisimo-Börsengang via Fusion angekündigt
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag
Suche...
ETF Sparplan

Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

59.58
CHF
-0.72
CHF
-1.19 %
08.10.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 08:19:07

Saint-Gobain Sector Perform

Saint-Gobain
61.05 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 97 auf 80 Euro gesenkt. Im für die Baustoffehersteller schwierigen dritten Quartal hätten die Preise Mühe gehabt, mit der Kosteninflation Schritt zu halten, schrieb Anthony Codling in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dazu hätten die Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheit auf die Nachfrage die Hoffnungen auf eine Erholung im Wohnungsbau gedämpft und die Wetterverhältnisse hätten zusätzlich belastet. Einige Unternehmen hätten sich indes besser geschlagen als andere. Die auf "Outperform" hochgestufte Heidelberg-Materials-Aktie zählt Codling neben CRH und Kingspan zu seinen Top-Werten. Bei Saint-Gobain komme indes zum kurzfristigen Branchen-Gegenwind die Unsicherheit vor den französischen Parlamentswahlen im April als Kursbremse hinzu./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:43 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
63.00 € 		Abst. Kursziel*:
26.98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
65.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:19 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
01.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen