Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 97 auf 80 Euro gesenkt. Im für die Baustoffehersteller schwierigen dritten Quartal hätten die Preise Mühe gehabt, mit der Kosteninflation Schritt zu halten, schrieb Anthony Codling in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dazu hätten die Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheit auf die Nachfrage die Hoffnungen auf eine Erholung im Wohnungsbau gedämpft und die Wetterverhältnisse hätten zusätzlich belastet. Einige Unternehmen hätten sich indes besser geschlagen als andere. Die auf "Outperform" hochgestufte Heidelberg-Materials-Aktie zählt Codling neben CRH und Kingspan zu seinen Top-Werten. Bei Saint-Gobain komme indes zum kurzfristigen Branchen-Gegenwind die Unsicherheit vor den französischen Parlamentswahlen im April als Kursbremse hinzu./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
63.00 €
|
Abst. Kursziel*:
26.98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
65.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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