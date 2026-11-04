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|Saint-Gobain-Investition im Blick
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04.11.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Saint-Gobain-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 04.11.2023 wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 54.27 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 184.264 Saint-Gobain-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (70.32 EUR), wäre das Investment nun 12’957.44 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29.57 Prozent vermehrt.
Der Saint-Gobain-Wert an der Börse wurde auf 34.44 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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