EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren verdient

Am 04.11.2023 wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 54.27 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 184.264 Saint-Gobain-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (70.32 EUR), wäre das Investment nun 12’957.44 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29.57 Prozent vermehrt.

Der Saint-Gobain-Wert an der Börse wurde auf 34.44 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch