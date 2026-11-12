Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
70.06CHF
-0.36CHF
-0.51 %
09:00:12
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 14:47:55
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain
70.10 CHF 0.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Bei einem Gespräch habe Finanzchefin Maud Thuaudet gesagt, sie gehe weiter von einem überdurchschnittlichen Wachstum des Baustoffkonzerns aus, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
132.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.26 €
|
Abst. Kursziel*:
73.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.52%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|14:47
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|14:47
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|14:47
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|70.06
|-0.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Merck Hold
|14:49
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
NVIDIA Overweight
|14:47
|
Jefferies & Company Inc.
Saint-Gobain Buy
|14:11
|
Baader Bank
MLP Buy
|13:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
TAG Immobilien Buy
|13:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
freenet Buy