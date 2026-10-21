EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Saint-Gobain-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 38.95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.568 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 172.40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67.14 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 72.40 Prozent.

Saint-Gobain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32.49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch