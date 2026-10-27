Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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28.10.2026 11:07:06
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain
62.05 CHF -1.15%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 95 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Umsatz-Update des Baustoffkonzerns kappte Analyst Harry Goad seine Ergebnisprognosen bis 2028 um durchschnittlich 3 Prozent. Die Preise stünden im Fokus, schrieb er am Mittwoch. Bislang liefere das Unternehmen in einem schwierigen Umfeld aber eine solide Entwicklung./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.28 €
|
Abst. Kursziel*:
26.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.38%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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