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|Lohnendes Saint-Gobain-Investment?
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28.10.2026 10:02:30
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 88.96 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.241 Saint-Gobain-Aktien. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 27.10.2026 762.59 EUR wert, da der Schlussstand 67.84 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.74 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 33.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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