EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 88.96 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.241 Saint-Gobain-Aktien. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 27.10.2026 762.59 EUR wert, da der Schlussstand 67.84 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.74 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 33.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch