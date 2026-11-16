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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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16.11.2026 08:07:09

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 132,60 auf 124,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Hochleistungsmaterialien profitiere zwar von einem Niedrigzinsumfeld, sei aber auch im anderen Szenario gut aufgestellt, um den Markt zu schlagen, schrieb Glynis Johnson am Freitag. Weitere Zukäufe dürften bei den Anlegern gut ankommen. Die Bilanz habe enorme Reserven. Johnson sieht Saint-Gobain als Value-Favoriten in der Baubranche./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
124.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.48 € 		Abst. Kursziel*:
64.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.64%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
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08:07 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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