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11.11.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Saint-Gobain-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Saint-Gobain-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Saint-Gobain-Aktie bei 60.66 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.649 Saint-Gobain-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.85 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 10.11.2026 auf 76.34 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25.85 Prozent.
Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 36.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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