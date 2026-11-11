EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Saint-Gobain-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Saint-Gobain-Aktie bei 60.66 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.649 Saint-Gobain-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.85 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 10.11.2026 auf 76.34 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25.85 Prozent.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 36.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch