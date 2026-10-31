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31.10.2026 18:00:38
Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Die Saint-Gobain-Aktie wurde im Oktober 2026 von 16 Analysten analysiert.
8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Saint-Gobain mit Halten ein, 2 Analysten halten die Saint-Gobain-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Saint-Gobain ein Kursziel von 94,28 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 26,10 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 68,18 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|65,00 EUR
|-4,66
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|82,00 EUR
|20,27
|28.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|85,00 EUR
|24,67
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|17,34
|28.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|76,00 EUR
|11,47
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|132,60 EUR
|94,49
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|93,00 EUR
|36,40
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|132,60 EUR
|94,49
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|17,34
|20.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|132,60 EUR
|94,49
|16.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|39,34
|14.10.2026
|RBC Capital Markets
|80,00 EUR
|17,34
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|82,00 EUR
|20,27
|08.10.2026
|UBS AG
|65,00 EUR
|-4,66
|06.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|132,60 EUR
|94,49
|02.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|39,34
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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14.10.26
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Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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