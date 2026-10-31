Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Saint-Gobain-Aktie wurde im Oktober 2026 von 16 Analysten analysiert.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Saint-Gobain mit Halten ein, 2 Analysten halten die Saint-Gobain-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Saint-Gobain ein Kursziel von 94,28 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 26,10 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 68,18 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 65,00 EUR -4,66 28.10.2026 RBC Capital Markets 82,00 EUR 20,27 28.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 85,00 EUR 24,67 28.10.2026 Deutsche Bank AG 80,00 EUR 17,34 28.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 76,00 EUR 11,47 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 132,60 EUR 94,49 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 93,00 EUR 36,40 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 132,60 EUR 94,49 22.10.2026 Deutsche Bank AG 80,00 EUR 17,34 20.10.2026 Jefferies & Company Inc. 132,60 EUR 94,49 16.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 39,34 14.10.2026 RBC Capital Markets 80,00 EUR 17,34 09.10.2026 Deutsche Bank AG 82,00 EUR 20,27 08.10.2026 UBS AG 65,00 EUR -4,66 06.10.2026 Jefferies & Company Inc. 132,60 EUR 94,49 02.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 39,34 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net