Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zu Berichten über frühe Überlegungen für eine mögliche Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Insmed schrieb Michael Leuchten am Donnerstag, wegen des Patentauslaufs für Dupixent sehe er Übernahmen schon seit einiger Zeit als wichtig für den Pharmakonzern an. Insmed würde schnell einen Geschäftsbeitrag leisten, und die dafür nötige Schuldenaufnahme erscheine vertretbar./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.05 €
|
Abst. Kursziel*:
20.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.33%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|20:30
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|04.11.26
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|DZ BANK
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|75.36
|-3.16%
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