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28.10.2026 11:32:00

Saint-Gobain Sector Perform

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Konsensschätzung knapp übertroffen, schrieb Oliver Dyson am Mittwoch./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Oliver Dyson 		KGV*:
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11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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