Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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28.10.2026 11:32:00
Saint-Gobain Sector Perform
Saint-Gobain
61.95 CHF -1.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Konsensschätzung knapp übertroffen, schrieb Oliver Dyson am Mittwoch./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
67.22 €
|
Abst. Kursziel*:
21.99%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
67.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.91%
|
Analyst Name::
Oliver Dyson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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