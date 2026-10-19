Saint-Gobain 60.64 CHF -0.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain von 82 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsbedingungen für die Baustoffehersteller in den USA seien angesichts hoher Hypothekenzinsen und nicht verkaufter Immobilien durchwachsen, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. In Deutschland helle sich die Stimmung weiter auf, und auch in Großbritannien sehe es besser aus. Das Vertrauen in Frankreich sei indes trotz einer zunehmenden Bautätigkeit brüchig./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.