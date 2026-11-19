CZ bestätigt, dass Binance nach dem Hack keine SpaceX-Aktien verkauft hat

Schaden von rund 6,3 Milliarden US-Dollar trägt Binance aus eigenen Mitteln

Beteiligung stammt aus der Übernahme von Twitter im Jahr 2022

Binance hat seine Beteiligung an SpaceX trotz des grössten Kryptodiebstahls der Geschichte nicht angetastet, und damit fällt ein möglicher Grossverkäufer für die Aktie vorerst weg. „Das mussten wir nicht“, sagte Gründer Changpeng Zhao, in der Szene als CZ bekannt, auf der Konferenz Yahoo Finance Invest in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch. Und weiter: „Ich habe nie gesagt, dass wir das tun würden.“ Mit Elon Musk verstehe er sich nach wie vor sehr gut, betonte der Milliardär.

Wie ein Emoji eine Debatte um SpaceX-Aktien auslöste

Der Streit begann einen Tag nach dem Angriff. Als auf X Beiträge die Frage aufwarfen, ob Binance die Verluste seiner Kunden überhaupt decken könne, antwortete Musk am 30. Oktober mit spöttischen Emojis. Nutzer zogen daraufhin Parallelen zur Kryptobörse FTX, deren Gründer im Herbst 2022 kurz vor dem Zusammenbruch ebenfalls ausreichende Mittel beteuert hatte. CZ konterte, es sei ein schlechter Zeitpunkt zum Trollen, und erinnerte Musk daran, dass die 500 Millionen US-Dollar, die Binance 2022 in die Übernahme von Twitter gesteckt hatte, inzwischen als SpaceX-Aktien mehr als eine Milliarde US-Dollar wert seien. Mitgründerin Yi Le, die Binance gemeinsam mit Richard Teng führt, schob nach, der Jahresumsatz reiche aus, um die Verluste zu decken, man müsse die SpaceX-Aktien noch nicht verkaufen.

Binance trägt den Schaden aus eigener Tasche

Der Anlass des Schlagabtauschs wiegt schwer. Am 29. Oktober zogen Angreifer binnen rund 20 Minuten Kryptowerte im Wert von etwa 6,3 Milliarden US-Dollar aus den Wallets der Börse ab, nach Angaben von Binance über den kompromittierten Laptop eines Mitarbeiters, so CNBC. Rund drei Milliarden US-Dollar davon froren Partner wie Tether umgehend ein. Das FBI ordnete den Angriff am 31. Oktober der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor zu, Nordkorea bestreitet eine Beteiligung. Binance sagte zu, sämtliche Kundenverluste zu übernehmen, und stellte dafür mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar aus dem Notfallfonds SAFU, einem Versicherungsfonds für das Terminmarktgeschäft und der eigenen Konzernkasse bereit.

Ganz ohne Kratzer bleibt die Bilanz damit nicht. Yi He hatte angekündigt, rund die Hälfte des Notfallfonds einzusetzen, der nun wieder auf etwa eine Milliarde US-Dollar aufgefüllt werden soll. Die eingefrorenen drei Milliarden US-Dollar sind in der Summe von 6,34 Milliarden US-Dollar nicht enthalten und müssen erst noch zurückgeholt werden. Bemerkenswert offen zeigte sich CZ auch beim Blick auf Musks Rolle: Dessen Beitrag habe die Panik unter den Nutzern zunächst verstärkt. Zugleich habe der Streit zweier Milliardäre von den eigentlichen Problemen abgelenkt, was womöglich sogar etwas Gutes gehabt habe.

Was hinter der Beteiligung an der SpaceX-Aktie steckt

Dass aus dem Einstieg bei Twitter ein SpaceX-Paket wurde, liegt an Musks Konzernumbau. Im März 2025 ging X im KI-Unternehmen xAI auf, im Februar 2026 übernahm SpaceX dann xAI in einem reinen Aktientausch. Am 12. Juni 2026 folgte der Börsengang an der NASDAQ zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie. Nach CZs Rechnung hat sich der Einsatz von Binance damit mehr als verdoppelt.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

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