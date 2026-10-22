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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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22.10.2026 15:04:05

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Bei der Zahlenbekanntgabe des Baustoffkonzerns dürften Fragen zu den Jahreszielen und zu den Aussichten für 2027 im Mittelpunkt stehen, schrieb Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
132.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.98 € 		Abst. Kursziel*:
100.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
100.42%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
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15:04 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
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