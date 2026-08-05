EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 92.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.776 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 04.08.2026 915.09 EUR wert, da der Schlussstand 84.92 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8.49 Prozent eingebüsst.

Alle Saint-Gobain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40.86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch