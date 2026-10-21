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23.10.2026 18:29:11

RWE Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Versorgers sollten Aufwärtspotenzial für den Analystenkonsens bestätigen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das positive Momentum bei der Gewinnentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben./rob/niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
68.50 €
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Rating update:
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Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
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18:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
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