RWE 51.25 CHF -2.45% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Versorgers sollten Aufwärtspotenzial für den Analystenkonsens bestätigen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das positive Momentum bei der Gewinnentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben./rob/niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.