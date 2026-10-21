RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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23.10.2026 18:29:11
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Versorgers sollten Aufwärtspotenzial für den Analystenkonsens bestätigen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das positive Momentum bei der Gewinnentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben./rob/niw/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56.42 €
|
Abst. Kursziel*:
21.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.76%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|RWE Overweight
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