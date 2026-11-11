RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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11.11.2026 14:38:21
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alexander Wheeler hob am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen des Energiekonzerns vor allem das starke Handelsgeschäft hervor./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58.00 €
|
Abst. Kursziel*:
13.79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.19%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|07:56
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|04.11.26
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|UBS AG
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
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Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|54.34
|4.26%
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