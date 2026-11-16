Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:21 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.7 Prozent auf 59.14 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 25.13 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 167’066 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 33.2 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:51 / CET

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