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16.11.2026 13:37:44
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Goldman Sachs Group Inc. hat die RWE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an.
Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:21 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.7 Prozent auf 59.14 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 25.13 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 167’066 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 33.2 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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