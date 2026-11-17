Am Dienstag notiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.17 Prozent tiefer bei 26’286.89 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.211 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.794 Prozent leichter bei 26’387.44 Punkten in den Handel, nach 26’598.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’258.46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’440.61 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der DAX mit 25’622.61 Punkten berechnet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Stand von 26’338.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der DAX mit 23’590.52 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.12 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 1.07 Prozent auf 28.33 EUR), Siemens (+ 0.37 Prozent auf 273.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 27.08 EUR), Henkel vz (+ 0.14 Prozent auf 87.88 EUR) und Merck (+ 0.03 Prozent auf 149.75 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-4.34 Prozent auf 31.49 EUR), SAP SE (-4.29 Prozent auf 204.25 EUR), RWE (-1.99 Prozent auf 58.08 EUR), Scout24 (-1.98 Prozent auf 89.05 EUR) und GEA (-1.77 Prozent auf 69.25 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6’486’884 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 240.984 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch