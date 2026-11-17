Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.33 Prozent tiefer bei 26’414.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 26’477.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’352.00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’475.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 26’302.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’457.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.52 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’000.00 Punkten. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 0.28 Prozent auf 54.01 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.15 Prozent auf 27.04 EUR), Merck (+ 0.07 Prozent auf 149.80 EUR), QIAGEN (+ 0.02 Prozent auf 45.32 EUR) und Airbus SE (-0.12 Prozent auf 203.95 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Bank (-5.09 Prozent auf 31.24 EUR), GEA (-2.48 Prozent auf 68.75 EUR), Rheinmetall (-2.21 Prozent auf 752.70 EUR), RWE (-1.75 Prozent auf 58.22 EUR) und Zalando (-1.64 Prozent auf 27.57 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2’115’520 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5.47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch