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17.11.2026 09:28:13
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.
Am Dienstag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.87 Prozent schwächer bei 26’367.93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.211 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.794 Prozent auf 26’387.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’598.64 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26’398.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26’363.40 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’622.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26’338.61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der DAX noch bei 23’590.52 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.45 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 0.28 Prozent auf 54.01 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.15 Prozent auf 27.04 EUR), Merck (+ 0.07 Prozent auf 149.80 EUR), QIAGEN (+ 0.02 Prozent auf 45.32 EUR) und Airbus SE (-0.12 Prozent auf 203.95 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-5.09 Prozent auf 31.24 EUR), GEA (-2.48 Prozent auf 68.75 EUR), Rheinmetall (-2.21 Prozent auf 752.70 EUR), RWE (-1.75 Prozent auf 58.22 EUR) und Zalando (-1.64 Prozent auf 27.57 EUR).
Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’115’520 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der DAX-Werte
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.44 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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