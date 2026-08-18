RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
68.50 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
58.38 €
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Abst. Kursziel*:
17.33%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
58.48 €
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Abst. Kursziel aktuell:
17.13%
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Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
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