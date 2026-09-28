RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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28.09.2026 11:34:45
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Overweight
Die RWE-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,5 Euro auf "Overweight" belassen. "Ehre, wem Ehre gebührt", schrieb Pavan Mahbubani am Samstag. Er geht davon aus, dass die Outperformance der Aktien anhält. Immerhin strebten die Essener ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum an, untermauert von einer guten Bilanz und einem starken Nachfrageumfeld.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:18 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.6 Prozent auf 59.78 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 14.59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 161’386 RWE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 34.7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Im Fokus stehen:
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