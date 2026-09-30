DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem RWE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15.34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 652.103 RWE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’421.91 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 29.09.2026 auf 58.92 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 38’421.91 EUR, was einer positiven Performance von 284.22 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 46.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch