RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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30.09.2026 10:02:14
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in RWE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem RWE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15.34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 652.103 RWE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’421.91 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 29.09.2026 auf 58.92 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 38’421.91 EUR, was einer positiven Performance von 284.22 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 46.13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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