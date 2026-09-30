September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur RWE-Aktie

RWE Experten haben ihre Einschätzung der RWE-Aktie veröffentlicht.

7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 72,21 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 12,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der RWE-Aktie von 59,30 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 68,50 EUR 15,51 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 72,00 EUR 21,42 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 72,00 EUR 21,42 25.09.2026 UBS AG 68,00 EUR 14,67 14.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 10.09.2026 Jefferies & Company Inc. 75,00 EUR 26,48 09.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 75,00 EUR 26,48 01.09.2026 Jefferies & Company Inc. 75,00 EUR 26,48 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch