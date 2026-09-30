RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur RWE-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Experten für die RWE-Aktie.
RWE Experten haben ihre Einschätzung der RWE-Aktie veröffentlicht.
7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 72,21 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 12,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der RWE-Aktie von 59,30 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|68,50 EUR
|15,51
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|72,00 EUR
|21,42
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|72,00 EUR
|21,42
|25.09.2026
|UBS AG
|68,00 EUR
|14,67
|14.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|10.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|75,00 EUR
|26,48
|09.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|75,00 EUR
|26,48
|01.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|75,00 EUR
|26,48
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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