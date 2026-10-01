NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Micron Technology nach Zahlen mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Harlan Sur erwähnte in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung vor allem den Rahmen für langfristige Lieferverträge, der immer schneller immer größer werde. Er sprach von Rekordergebnissen im August-Quartal, die durchweg deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten. Der Ausblick auf das November-Quartal liege ebenfalls über den Erwartungen./rob/tih/ag;