Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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Micron Technology Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Micron Technology nach Zahlen mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Harlan Sur erwähnte in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung vor allem den Rahmen für langfristige Lieferverträge, der immer schneller immer größer werde. Er sprach von Rekordergebnissen im August-Quartal, die durchweg deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten. Der Ausblick auf das November-Quartal liege ebenfalls über den Erwartungen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 03:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 1’540.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 1’065.11
|
Abst. Kursziel*:
44.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 1’067.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.27%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
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