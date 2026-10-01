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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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01.10.2026 11:54:04

Micron Technology Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Micron nach Zahlen mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse und der Ausblick des Chipkonzerns hätten leicht über seinen letzten Schätzungen gelegen, schrieb Srini Pajjuri in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Bewertung der Aktie unterschätze den Effekt langfristiger Lieferverträge. Er sieht erhebliches Aufwertungspotenzial, selbst wenn diese nur teilweise wirksam würden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 1’500.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1’065.11 		Abst. Kursziel*:
40.83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1’067.43 		Abst. Kursziel aktuell:
40.52%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
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