RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher kam mit einem positiven Eindruck von RWE und Eon von der German Corporate Conference in München zurück, wie er am Freitag schrieb. Beide Unternehmen hätten dank struktureller Trends nachhaltige Wachstumschancen. Bei RWE hob er zudem die Agilität in der Mittelverwendung positiv hervor./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.00 €
|
Abst. Kursziel*:
30.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.54%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
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