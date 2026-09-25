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RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

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28.09.2026 08:06:53

RWE Buy

RWE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher kam mit einem positiven Eindruck von RWE und Eon von der German Corporate Conference in München zurück, wie er am Freitag schrieb. Beide Unternehmen hätten dank struktureller Trends nachhaltige Wachstumschancen. Bei RWE hob er zudem die Agilität in der Mittelverwendung positiv hervor./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.00 € 		Abst. Kursziel*:
30.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.54%
Analyst Name::
Andrew Fisher 		KGV*:
-
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25.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 RWE Buy UBS AG
10.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
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